Дамаск, , 10:43 — REGNUM В течение весны сирийские саперы собираются разминировать западный район провинции Алеппо, куда уже возвращаются мирные жители. Об этом 16 марта сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Сергей Шкерин.

Уточняется, что благодаря военным специалистам из России на карте разминирования провинции Алеппо появился новый район, в котором в марте перекрыли маршрут диверсионных групп. При этом в полуразрушенных особняках, бассейнах и на улицах, где уже играют дети, обнаруживаются неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства.

«Как известно, сирийские семьи — многодетные, и зачастую дети предоставлены сами себе. И когда они предоставлены сами себе, зачастую находят взрывоопасные предметы. О данных случаях сирийская сторона нам оперативно сообщает», — рассказал представитель российского ЦПВС.

Также он добавил, что сирийские саперы, которые работают без выходных, намерены к лету полностью разминировать западную часть провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что в Дамаске удалось предотвратить тройной теракт.