Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Разработчики Outer Worlds выпустили обновление, которое позволяет запускать версию игры для консолей PS5 и Xbox Series X с частотой обновления экрана 60 FPS (кадров в секунду). Об этом 16 марта сообщает портал Screen Rant.

Отмечается, что студия Obsidian Entertainment сделала это накануне релиза загружаемого дополнения (DLC) «Убийство на Эриданосе» (Murder on Eridanos), которое предложит игрокам раскрыть убийство Алкион Хелен (знаменитость в мире игры). Первыми изменения в Outer Worlds заметили пользователи Twitter Nibel и ArmoredFrog.

https://twitter.com/Nibellion/status/1371521520258912256

https://twitter.com/nsarmoredfrog/status/1371514087218237440

Напомним, Murder on Eridanos станет вторым и последним сюжетным дополнением Outer Worlds. Его релиз состоится завтра, 17 марта 2021 года.

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