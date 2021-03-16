Магас, , 10:34 — REGNUM В Ингушетии приняли участие в прививочной кампании уже 12 227 человек. Почти половина из них — 6319 пациентов — получила второй компонент вакцины и является полностью привитой, сообщили 16 марта в пресс-службе правительства республики.

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По словам министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоевой, всего в регион было поставлено 15 062 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Использовано уже 81,2% от общего количества полученного препарата. Через портал Госуслуг записались на прививку около 20% граждан.

Всего в Ингушетии к настоящему времени создано 15 прививочных кабинетов. Действуют также пять мобильных бригад. В случае необходимости для желающих привиться организуют доставку на прививочные пункты.

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