Ростов-на-Дону, 16 марта 2021, 10:34 — REGNUM В Ростовской области началась «Крымская весна». Таким образом, Дон присоединился к празднованию седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
Стартовала первая онлайн-акция «Ростов-Крым 161», которая предполагает размещение фотографий необычного места в Крыму. Небольшой рассказ необходимо сопроводить хештегами #КрымскаяВесна #Ростов-Крым161 #ДонМолодой. Из 15 лучших снимков будет составлена символическая карта Крыма.
16 марта будет запущен челлендж «Крымский мост», а также состоится телемост, участники которого встретятся при помощи видеоконференцсвязи.
18 марта перед библиотекой имени Юрия Жданова на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону состоится арт-акция «Краски юга».