Москва, , 10:34 — REGNUM Номинальные расходы российских потребителей на товары повседневного спроса в феврале увеличились на 4,5% в годовом выражении, а это максимальный показатель для этого месяца с 2012 года. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Вместе с тем расходы в реальном выражении — очищенные от инфляции — уменьшились на 1,3%. По сравнению со средним показателем за 12 месяцев снижение составило 2,3%.

Индекс покупательской активности (ИПА), который отражает динамику потребления товаров повседневного спроса, подскочил до 186%. За 100% аналитики берут медианное значение 2012 года, когда начали рассчитывать индекс.

«Увеличение трат обусловлено инфляцией», — приводит газета «Известия» комментарий исполнительного директора «Ромир» и Mile Group Инны Караевов.

Это означает отсутствие роста потребительского спроса и фактическое снижение реальной покупательской активности. Проще говоря, потребители платят больше, но покупают меньше.

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