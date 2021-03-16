Москва, , 10:34 — REGNUM В Москве из-за сильного тумана ухудшится видимость на дорогах, сообщает 16 марта официальный сайт мэра и правительства города.

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Согласно публикации, видимость на дорогах составит от 200 до 700 метров. Из-за этого увеличится вероятность дорожных аварий. Водителям рекомендуется снизить скорость и избегать резких манёвров, а пешеходам — прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

Отмечается, что туман сохранится в столице до вечера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 марта ожидается до четырёх градусов тепла.