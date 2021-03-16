Москва, , 10:42 — REGNUM За время длительного зимнего простоя у машин могут появиться проблемы, поэтому перед первой поездкой её необходимо проверить. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Эксперт посоветовал водителям, у которых зимой машина не эксплуатировалась, проверить перед выездом на трассу не заржавели ли колёсные диски. Это может произойти, если автомобиль долгое время простоял на улице. При этом ржавчина может появиться даже в случае, если авто стояло в гараже.

Также Канаев обратил внимание автолюбителей на то, что у некоторых машин за зимний период спускаются шины. Кроме того, автолюбителям нужно не забыть проверить уровень всех жидкостей, рулевое управление и световые приборы.

Ранее эксперты калифорнийской компании UC-Riverside заявили, что в воздухе и пыли новой машины могут содержаться вредные для здоровья вещества — бензол и формальдегид. Эти вещества могут вызвать онкологические заболевания и негативно сказаться на состоянии репродуктивного здоровья.

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