Афины , , 10:51 — REGNUM В Греции за сутки лабораторно подтверждены 1134 новых случая заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения Греции вечером 15 марта.

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Число ковид-пациентов в отделениях интенсивной терапии страны насчитывало на этот период 564. У пациентов, находящихся в настоящее время на ИВЛ, средний возраст составляет 68 лет, 68,4% из них — мужчины, 82,8% либо страдают от основного заболевания, либо находятся в возрасте старше 70 лет. С начала пандемии из отделений интенсивной терапии было выписано в общей сложности 1494 пациента.

За тот же период было зарегистрировано 46 смертей от COVID-19. С учетом этих данных общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии возросло до 7137. Из погибших 95,8% имели либо основное заболевание, либо были старше 70 лет.

Днем ранее Греция зафиксировала 1626 новых случаев заражения и 53 смерти.