Москва, , 10:32 — REGNUM Программа комплексного развития сельских территорий вряд ли получит дополнительное финансирование в 2021 году. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Программа реализуется с 2020 года. Соответственно, те деньги, которые были на неё выделены, практически полностью освоены за исключением двух миллиардов», — заявил Патрушев.

«При соответствующем подходе, к сожалению, маловероятно, что мы сможем настаивать, чтобы нам были предоставлены дополнительные средства в этом году. Что происходило? По ряду регионов в рамках и ковидных ограничений, мы не вовремя начали использование этих средств. И мы в ручном режиме, по сути дела, каждый объект контролировали, в каком он находится состоянии, когда он будет введён в соответствующую эксплуатацию», — продолжил он.

Министр призвал депутатов Госдумы обращать внимание на то, как развивается программа в субъектах РФ.

«Важно, чтобы если деньги доведены до региона, они были полностью и грамотно использованы, а не возвращались потом в бюджет», — указал он.