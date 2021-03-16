Уфа, 16 марта 2021, 10:41 — REGNUM Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2021 году состоится в Уфе 21−25 июля. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что мероприятие будет проходить в очном режиме. В нем примут участие порядка двух тысяч экспертов и около 1,8 тысячи конкурсантов из 85 субъектов РФ. Они покажут мастерство по 105 компетенциям в строительстве, информационных технологиях, творчестве, производстве, сфере услуг, транспорте и образовании.
Он также напомнил, что к этому мероприятию в регионе будут возведены новые здания, в которых будут готовить профессионалов для экономики региона.
Сообщается, что чемпионат торжественно откроется 21 июля в Ледовом Дворце «Уфа-Арена».
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