Уфа, , 10:41 — REGNUM Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2021 году состоится в Уфе 21−25 июля. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что мероприятие будет проходить в очном режиме. В нем примут участие порядка двух тысяч экспертов и около 1,8 тысячи конкурсантов из 85 субъектов РФ. Они покажут мастерство по 105 компетенциям в строительстве, информационных технологиях, творчестве, производстве, сфере услуг, транспорте и образовании.

«Ворлдскиллс Россия» решает важнейшую задачу — повышает престиж, качество и конкурентоспособность профессионального образования. Для нас провести такое масштабное первенство — огромная честь и хорошая возможность укрепить межрегиональное сотрудничество, обменяться опытом», — цитирует слова главы республики Радия Хабирова пресс-служба ведомства.

Он также напомнил, что к этому мероприятию в регионе будут возведены новые здания, в которых будут готовить профессионалов для экономики региона.

Сообщается, что чемпионат торжественно откроется 21 июля в Ледовом Дворце «Уфа-Арена».

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