Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM По состоянию на 1 февраля 2021 года численность населения Казахстана составила 18 897,9 тыс. человек, что на 244,4 тыс. человек больше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщили в бюро национальной статистики.

Численность городского населения составила 11 169,7 тыс. человек (59,1%), сельского — 7 728,2 тыс. (40,9%). Естественный прирост населения на 1 тыс. жителей составил 13,44.

В январе родились 34,2 тыс. человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости составил 21,17 на 1 тыс. жителей. В январе умерли 12,5 тыс. человек, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 7,73 на 1 тыс. жителей.

Читайте также: Население Казахстана за год увеличилось на 240 тыс. человек