Уфа, , 10:29 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором. Об этом 16 марта сообщает пресс-службы клуба.

«Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа». Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что занимавший пост гендиректора Ринат Шайбеков перешёл на должность исполнительного директора клуба.

Напомним, летом 2020 года Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака», а в декабре ушёл из московского клуба. До прихода в «Спартак» он долгое время работал гендиректором «Уфы».

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