Коркино, Челябинская область, , 10:29 — REGNUM В Челябинской области жительница города Коркино стала фигуранткой уголовного дела о клевете. Объектом преступения стал один из судей, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что женщина обвинила судью в получении взятки за принятие решения. Произошло это 26 января в помещении отдела судебных приставов.

Сейчас по делу идут следственные действия. По части 3 статьи 298.1 УК РФ женщине грозят штраф или обязательные работы.