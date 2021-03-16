Краснодар, , 10:25 — REGNUM Инвентаризация всех участков, пригодных для выращивания винограда, проводится на территории Краснодарского края. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе администрации региона.

«Наша задача — не допустить застройки этих уникальных территорий. Виноградопригодные земли закрепят в генеральных планах муниципалитетов и использовать их можно будет только по целевому назначению», — прокомментировал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Работа по учёту земельных участков ведется в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. Так, в Анапе проверено уже 80% земли, в Ейском районе — 75%. Работа должна завершиться до 1 апреля 2021 года — к этому сроку восемь городов и районов должны подготовить реестр виноградопригодных участков.

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