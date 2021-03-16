Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил находчивость авторов флешмоба #ПозвониВасилию. Об этом глава региона сообщил в телеэфире.

«Я оценил изобретательность тех, кто организовал этот флешмоб, и оценил это как любое обращение жителей области. Сегодня важно то, как быстро органы власти реагируют на обращения людей. Эта работа проводится активно. Обращения могут быть разные — касаться как одного человека, так и целого микрорайона. Власть должна принять те или иные решения, оперативно отреагировать. Работа с обращениями людей стала нормой», — прокомментировал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области дал батайскому сити-менеджеру Геннадию Павлятенко несколько дней на благоустройство городской территории. В частности, главу региона возмутило состояние дорог. После этого в социальных сетях жители Дона запустили флешмоб #ПозвониВасилию.

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