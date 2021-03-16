Джакарта, , 10:24 — REGNUM Агентство по защите рабочих-мигрантов Индонезии отметило, что по меньшей мере 3400 индонезийских рабочих не смогли работать в Южной Корее, сообщает CNN Indonesia.

Южная Корея отказывается от индонезийских рабочих-мигрантов, потому что число случаев COVID-19 в Индонезии по-прежнему считается высоким. Государство откроет двери для индонезийских рабочих только в том случае, если правительству удастся контролировать пандемию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что 3889 индонезийских граждан пострадали из-за коронавируса за рубежом.

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