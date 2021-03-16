Загреб, , 10:24 — REGNUM Главный тренер загребского футбольного клуба «Динамо» Зоран Мамич приговорён к четырём годам и восьми месяцам тюрьмы. Об этом 16 марта сообщает Vecernji. hr со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда Хорватии.

В отношении Зорана Мамича, а также его брата Здравко Мамича проводилось расследование в связи с обвинениями в коррупции и организации преступной деятельности. Они обвинялись в хищении $17,3 млн из бюджета «Динамо» с 2008 года и в невыплате налогов на $1,8 млн.

Здравко Мамич ранее занимал пост спортивного директора «Динамо». Его приговорили к 6,5 года заключения.

Зоран Мамич был главным тренером «Динамо» в 2013—2016 годах, а также с 2020 года.