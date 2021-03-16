Владикавказ, , 10:23 — REGNUM В Северной Осетии выявлена мошенническая схема, организатор которой переправлял колонны автомобилей через границу в пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс». Предприимчивый делец собирал денежные средства с водителей, которым надо было поскорее перебраться через границу в сторону Закавказья. В обмен на это он обещал им под покровом ночи провести колонну машин в обход очереди, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленник брал за свои услуги от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Однако движение большого числа машин не осталось незамеченным. Полицейские остановили колонну и, восстановив справедливость, вернули большегрузы в конец очереди. Сам мошенник задержан, его ждет уголовное преследование.

Напомним, ПП «Верхний Ларс» находится в Северной Осетии на российско-грузинской границе. Из-за непогоды движение машин через него часто останавливается на несколько дней. Особенно проблемным запрет на проезд становится для большегрузов, которые везут в том числе продукты питания и не могут стоять в очереди подолгу.

По сообщению МЧС РСО Алании, в настоящее время проезд большегрузов через пункт пропуска также запрещен. Ограничения введены из-за непогоды с 01:00 16 марта.

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