Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину проработать механизмы поддержки компаний, занимающихся изготовлением компонентов для автопрома. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Минпромторгу и Минфину предстоит до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома», — говорится в сообщении.

Также указанным ведомствам необходимо решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельскохозяйственной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство России продолжит оказывать поддержку сельскохозяйственным и пищевым предприятиям. По его словам, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает поддержку для всех категорий бизнеса, включая самозанятых. В числе мер поддержки — льготные займы и гранты.

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