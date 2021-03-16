Лондон, , 10:23 — REGNUM Элтон Джон раскритиковал Ватикан и папу Римского Франциска за отказ благословлять однополые браки. Публикацию он разместил 15 марта на своей Twitter-странице.

В посте музыкант назвал решение церкви «лицемерным», сообщив, что Ватикан инвестировал миллионы долларов в проект картины «Рокетмен» про его жизнь и карьеру, тем самым заработав деньги на истории движения гомосексуалистов.

Исполнитель опубликовал скриншот из статьи издания Daily Beast, в которой упоминалось о том, что в 2019 году Ватикан вложил $4,5 млн в производство фильмов «Рокетмен» и «Люди в чёрном: Интернэшнл».

https://twitter.com/eltonofficial/status/1371491490552221696

Напомним, 15 марта 2021 года Ватикан дал официальный ответ на вопрос о том, могут ли священники благословлять однополые браки. В документе, подписанном папой Франциском, отмечается, что католическое духовенство готово благословлять гомосексуалистов, но не их союзы, поскольку «не может благословить грех».

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