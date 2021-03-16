Киев, , 10:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Швеции Стефана Левена на саммит «Крымской платформы», который состоится в конце августа 2021 года. Об этом сообщила 15 марта пресс-служба офиса президента Украины.

Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора между политиками.

«В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины мы планируем проведение ряда важных международных мероприятий. Будем рады приветствовать вас на инаугурационном саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Швецию за поддержку и помощь, оказанную Украине в проведении реформ, а также отметил выход известных шведских компаний и брендов на рынок Украины.

В свою очередь Левен пригласил Зеленского посетить Стокгольм и поучаствовать в мероприятиях, посвящённых памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом, которые должны состояться в октябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина пригласила Узбекистан присоединиться к так называемой «Крымской платформе» — специальному формату в котором Украина намерена обсуждать «возвращение» Крыма в состав страны.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот. Решение о воссоединении с Россией было принято жителями полуострова на референдуме, итоги которого власти Украины не признают.

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