Железногорск, Красноярский край, , 10:21 — REGNUM В ЗАТО Железногорск прокуратура проводит проверку в связи с массовым обращением учащихся «Школы космонавтики» за медпомощью. Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в прокуратуре Красноярского края, выявлены нарушения при организации питания учащихся школы.

Установлено, что в медпункт школы 13 марта обратились 18 учащихся с симптомами отравления и жалобами на боли в животе. Их направили в инфекционное отделение ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА России». У школьников взяли анализы. Окончательный диагноз будет выставлен после поступления их результатов.

В настоящее время состояние подростков оценивается как удовлетворительное, в последние сутки симптомов отравления не наблюдается.

Прокуратура города провела в школе выездную проверку. В ней также приняли участие представители правоохранительных и контролирующих органов. Получены объяснения от работников и учеников школы, сотрудников КГБУ «Центр питания», предоставляющего услуги по организации горячего питания. Отобраны пробы с продуктов питания, взяты смывы с поверхностей пищеблока. Результаты проб направлены на исследование.

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Городская прокуратура внесла в «Школу космонавтики» представление с требованием устранения нарушений. Руководители образовательного учреждения и «Центра питания» получили предостережения.

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Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту отравления железногорских школьников проводит Следственный комитет.

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