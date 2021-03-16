Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело после происшествия в батутном центре, сообщили 16 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

ЧП случилось 14 марта на скалодроме, расположенном на улице Смирновская на юго-востоке Москвы. По данным следствия, 13-летний подросток упал с высоты примерно 3,5 метра из-за того, что «верёвка выстегнулась из страховочной станции».

Медики диагностировали у пострадавшего перелом двух позвонков. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).