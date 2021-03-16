Москва, , 10:20 — REGNUM В условиях падения доходов населения России (в том числе из-за роста цен на продукты) бизнес не сможет развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил генеральный директор группы компаний, депутат госсовета Татарии от «Партии Роста» Олег Коробченко.

«Говорят, что российская экономика не сильно упала за пандемию, но на самом деле она уже несколько лет не растет. В условиях падения доходов населения (в том числе из-за роста цен на продукты) бизнес не сможет развиваться. Поэтому МСП нужно полностью освободить от налогов на пять лет! Назрела необходимость в росте зарплат, повышении покупательской способности жителей РФ, — сказал Коробченко. — Нужно изучить опыт китайской экономики, которая даже в пандемию росла (по итогам 2020 года промышленное производство в Китае увеличилось на 2,8%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коробченко заявил, что в России надо создать рабочую группу, которая бы разобралась в причинах роста цен и остановила рост тарифов.