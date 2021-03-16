Хабаровск, , 10:20 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к телекомпании Даль-ТВ. Претензии кредитора пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к телекомпании

Исковое заявление от Марины Цзян к ООО «Телекомпания Даль-ТВ» поступило в суд 16 марта 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Третьими лицами в спор приглашены УФНС России по Хабаровскому краю, центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда РФ, управление Росреестра.

По данным ЕГРЮЛ, телекомпания учреждена в мае 2016 года в Хабаровске. Директор с марта 2020 года — Константин Медведев. Единственным собственником ООО выступает Татьяна Неклюдова. Уставный капитал общества — 10 тыс. рублей. В активе у Неклюдовой несколько компаний в разных отраслях, в том числе доля в ООО «Телеком» (деятельность в области демонстрации кинофильмов). Последнее учреждено в марте 2005 года. Среди собственников — Ксения, Татьяна, Михаил и Денис Неклюдовы, Анна-Мария и Лариса Мамурины.