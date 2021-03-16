Зеленодольский район, Татария, , 10:25 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») после наезда снегохода на ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел 14 марта в селе Свияжск Зеленодольского района во время празднования Масленицы. Неустановленный на тот момент водитель, управлявший снегоходом, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 10-летнюю девочку, а после скрылся. Ребенка с переломом плечевой кости госпитализировали в лечебное учреждение.

В настоящее время личность водителя установлена. По материалам местных СМИ, им оказался 31-летний житель поселка Васильево. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и четыре месяца назад освободился из колонии. Решается вопрос о назначении меры пресечения и проведении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в феврале 2017 года житель Подмосковья, управлявший снегоходом «Pantera Arctic», сбил группу подростков в Тульской области. Позже виновника ДТП задержали. Им оказался 57-летний житель Подмосковья. Мужчина сдал анализ крови, экспертиза показала наличие алкоголя в количестве 0,82 мг/литр.

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