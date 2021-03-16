Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В квартире одного из домов Приморского района Санкт-Петербурга удерживали сотрудников скорой помощи, прибывших на вызов о ножевом ранении. Об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Информация о том, что в жилом доме 29 по Омской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга есть раненый, поступило на пульт дежурного вечером 15 марта. На место выехала бригада скорой помощи, однако в 19:34 с этого же адреса поступила еще одна заявка. На этот раз в ней говорилось, что медиков удерживают в квартире.

«Врачи приехали на ножевое ранение, а их заперли хозяева в квартире и нападают с бутылками», — сообщалось в группе «Дорожный инспектор» в одной из соцсетей.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции, однако к этому моменту бригаде удалось освободиться. Как уточнил источник, никто из медработников травмы не получил.