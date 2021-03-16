Москва, , 10:16 — REGNUM В России надо создать рабочую группу, которая бы разобралась в причинах роста цен и остановила рост тарифов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил генеральный директор группы компаний депутат госсовета Татарии Олег Коробченко («Партия Роста»). Так он прокомментировал информацию о рекордном падении прибылей российского бизнеса в 2020 году.

«Тарифы на электроэнергию, коммунальные услуги продолжают расти, несмотря на падение экономики. Цены на черные и цветные металлы, подскочившие в 2020 году, так и зафиксировались на высокой отметке, — сказал Коробченко. — Бизнес отреагировал ростом цен на продукцию, но чтобы оставаться на рынке, по большей части уменьшил собственную прибыль. Соответственно средств на развитие производств, их модернизацию не осталось».

И если ситуация останется прежней, то, как полагает Коробченко, о восстановлении и тем более о росте бизнеса говорить не придется.

«Считаю, что надо создать рабочую группу, разобраться в причинах прогрессирующих цен и остановить рост тарифов. Зафиксировать их возможно через квотирование либо увеличение таможенных пошлин на черные, цветные металлы, чтобы внутренний рынок был обеспечен сырьем по конкурентоспособным ценам. Положительный эффект от падения курса рубля должны получать не только энергетические, сырьевые компании, но и реальный сектор экономики», — сказал Коробченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что экономику РФ уже не спасают даже комфортные цены на нефть.

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