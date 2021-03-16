Краснодар, , 10:16 — REGNUM В Краснодарском крае в 2021 году планируется заложить 1,7 тыс. гектаров молодых виноградников, сообщили 16 марта в пресс-службе администрации региона. Первые 120 га уже высажены в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе

«На Краснодарский край находится треть виноградников всей страны, и мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс. гектаров в год, сейчас уже 1,7 тыс. гектаров. В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе высадили первые 120 гектаров», — сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы Кубани, основная часть высаживаемых саженцев выращивается в питомниках региона. На территории края действует три таких центра, ежегодно здесь выпускают 4,5 млн саженцев.

В 2020 году на Кубани произведено 21,4 млн дал винодельческой продукции. Краснодарские вина продаются по всей России, а также экспортируются в 16 стран.