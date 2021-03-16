Сеул, , 10:31 — REGNUM В феврале 2021 года индекс экспортных цен в Южной Корее в перерасчёте на отечественную валюту составил 97,83 пункта, что на 3,1% больше, чем в январе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель растёт на протяжении трёх месяцев подряд. По сравнению с февралём 2020 года показатель вырос на 0,2%.

Стоимость угля и нефтепродуктов выросла на 13,1%, текстиля и изделий из кожи — на 1,6%, компьютеров, электронных и оптических устройств — на 1,1%.

В феврале экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 9,5%, до $44,8 млрд, импорт — на 13,9%, до $42,1 млрд.

Индекс импортных цен за месяц вырос на 3,8%, до 105,53 пункта. Показатель растёт на протяжении трёх месяцев подряд. Однако по сравнению с февралём прошлого года показатель сократился на 0,8%.

Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 7,4%, химической продукции — на 3,8%, продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 2,8%.