Кызыл, , 10:16 — REGNUM На территории Тувы в зону возможного подтопления включили более 1 тыс. жилых домов в 18 населённых пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

«При наложении в паводковый период опасных гидрометеорологических условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», — отметили в агентстве.

Согласно предварительному прогнозу, в конце марта и начале апреля талыми водами могут быть подтоплены 118 домов частного сектора городов Кызыл и Туран, а также посёлка Каа-Хем. Кроме того, возможен размыв межпоселковых грунтовых дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кызыла организовали рейды по информированию жителей об угрозе возможного подтопления. В частности, специалисты обошли жилой район у подножия горы Хербис и территорию левобережных дач.

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