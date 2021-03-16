Нур-Султан, , 10:16 — REGNUM По итогам февраля 2021 года средний размер номинальной заработной платы в Казахстане составил 223 213 тенге ($534), что на 2,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в бюро национальной статистики.

В январе 2021 года этот показатель составлял 222 261 тенге ($532). По итогам четвертого квартала 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 453 тыс. безработных, в конце февраля 2021 года — 192 тыс.

По итогам января среднедушевые номинальные денежные доходы составили 115 684 тенге ($277), что на 4,8% больше, в январе 2020 года. Реальные денежные доходы сократились на 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, рост номинальных доходов граждан Казахстана замедлился с 13,8% в марте до 2,1% в ноябре 2020 года. Реальные доходы граждан в ноябре уменьшились на 4,8%.

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