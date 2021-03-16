Москва, , 10:16 — REGNUM Правительство внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на включение в национальный календарь прививок вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«В ближайшее время правительством [будут] внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса, и вопросы по донорству костного мозга», — сказал Мурашко.

Ранее ряд вирусологов заявил о том, что коронавирус может стать сезонным.