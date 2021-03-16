Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM За последние сутки в Петербурге незначительно нарастили объемы обследования на коронавирус. По данным городского оперативного штаба, за 15 марта проверили 12 520 человек, в то время как днем ранее — 11 891 человека.

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Резко — более чем в четыре раза — подскочило число вызовов в справочную службу по номеру 122 по теме коронвируса — за сутки обработано 18 453 звонка. По этому телефону граждане также записываются на прививку и вызывают врача.

С начала октября городские волонтеры выполнили 6135 заявок от пациентов на самоизоляции. Кроме того, 186 700 человек получили гуманитарную помощь продуктовыми наборами.

Заметим, за неделю с 8 по 14 марта в Петербурге выполнили 117 489 лабораторных ПЦР-исследований на коронавирус, что на 16,4% меньше, чем с 1 по 7 марта. Власти утверждают, что такое сокращение объемов в целом вызвано «уменьшением количества пациентов с показаниями для ПЦР-исследования».

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