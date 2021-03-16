Москва, , 10:14 — REGNUM Положение об особенностях использования и охраны лесов на землях сельхозназначения требует корректировок. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«В прошлом году утверждено положение об особенностях использования и охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельхозназначения», — заявил Патрушев.

«Я думаю, для вас эта тема не нова, и вы точно так же, как и мы, достаточно серьёзно озабочены тем, что там происходит. Однако в процессе его применения возникла дополнительная необходимость уточнения отдельных положений документа», — указал он.

По его словам, в целях дальнейшей эффективной реализации постановления в ряде регионов планируется проведение экспериментов по обработке механизмов.

«Во-первых, создание лесных плантаций на землях сельхозназначений, где целевое использование экономически нецелесообразно. Во-вторых, вовлечение подобных земель в сельхозпроизводство, предоставляя возможность для заготовки древесины. Надеемся, что в скором времени все противоречия будут устранены», — пояснил министр.