Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеэфире рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19. Напомним, что в феврале стало известно о том, что глава региона получил обе дозы двухкомпонентного препарата.

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«[Я] в порядке». Время после прививки прошло достаточно, чтобы оценить эффективность вакцинации. Я оцениваю её только как эффективную», — отметил Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что участие в вакцинации от COVID-19 на график работы донского губернатора не повлияло.

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