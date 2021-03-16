Петропавловск-Камчатский, , 10:12 — REGNUM На Камчатке привились от коронавируса уже 14 125 человек. Второй компонент вакцины «Спутник V» получил уже 10 241 житель края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За последние сутки первую дозу вакцины получили ещё 234 человека. Завершили иммунизацию, привившись вторым компонентом «Спутник V» 103 жителя Камчатки.

К проведению прививочной кампании готовятся в Алеутском муниципальном округе, расположенном на Командорских островах. Пароходом была доставлена специальная морозильная камера для хранения препарата «Спутник V».

«Сегодня самолётом в Никольское привезли регистратор выбытия, который необходим для фиксации и вывода из оборота препаратов, применяющихся в том числе при вакцинации. Так что мы полностью готовы принять вакцину и начать массовую иммунизацию населения», — рассказала глава Алеутского муниципального округа Светлана Арнацкая.

В Олюторском районе мобильные бригады на вертолётах в ближайшие дни отправятся в отдалённые сёла для вакцинации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 50 тыс. жителей уже вакцинировались от коронавируса.