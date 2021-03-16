Волгоград, , 10:15 — REGNUM Перерасчёт в платёжных документах за услуги по отоплению проведут в Волгограде. Межведомственная комиссия выявила нарушения в 23 многоэтажных домах, сообщили 16 марта в пресс-службе Госжилнадзора региона.

Завышенные счета в январе 2021 года получили более 100 многоквартирных домов. В феврале комиссия департамента ЖКХ и ТЭК провела визуальные обследования многоэтажек, где проверила показания приборов, наличие утечек тепла, состояние общедомовых счетчиков и прочие параметры. Материалы по нарушениям были направлены в городскую жилищную инспекцию Волгограда, в итоге для жителей 23 домов сделают перерасчёт.

Общая сумма выданных предписаний о перерасчёте платы за коммунальные услуги по отоплению составила 1,47 млн руб.

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