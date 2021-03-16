Вашингтон, 16 марта 2021, 10:12 — REGNUM Сенатор-демократ Бен Кардин проговорился случайно о готовности его партии принять законопроект об инфраструктурном развитии без участия коллег-республиканцев, сообщает 15 марта New York Post.
О таком намерении демократов Кардин заявил в разговоре с министром транспорта Питом Буттиджичем. По его словам, демократы могут провести этот законопроекта с помощью того же процесса урегулирования бюджетных противоречий, с помощью которого был принят законопроект об оказании экономической помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Беседа двух членов Демократической партии попала на микрофон.
Кардин, который занимает пост председателя комитета Сената по малому бизнесу, указал на то, что его партии, скорее всего «придется прибегнуть к урегулированию». Он также добавив, что республиканцы смогут пойти навстречу демократам лишь «до определенной степени».
Подобные процедуры редко используются для принятия крупных законопроектов. Однако с помощью него демократы уже смогли принимать закон простым большинством голосов в сенате, который разделен между двумя партиями поровну, а не с обычным большинством в 60 голосов, необходимым для законопроектов.