Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Сенатор-демократ Бен Кардин проговорился случайно о готовности его партии принять законопроект об инфраструктурном развитии без участия коллег-республиканцев, сообщает 15 марта New York Post.

О таком намерении демократов Кардин заявил в разговоре с министром транспорта Питом Буттиджичем. По его словам, демократы могут провести этот законопроекта с помощью того же процесса урегулирования бюджетных противоречий, с помощью которого был принят законопроект об оказании экономической помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Беседа двух членов Демократической партии попала на микрофон.

«В конечном счете он будет проведен схожим образом», — можно было слышать, как Кардин говорит Буттиджичу.

Кардин, который занимает пост председателя комитета Сената по малому бизнесу, указал на то, что его партии, скорее всего «придется прибегнуть к урегулированию». Он также добавив, что республиканцы смогут пойти навстречу демократам лишь «до определенной степени».

Подобные процедуры редко используются для принятия крупных законопроектов. Однако с помощью него демократы уже смогли принимать закон простым большинством голосов в сенате, который разделен между двумя партиями поровну, а не с обычным большинством в 60 голосов, необходимым для законопроектов.