Москва, , 10:11 — REGNUM Речь идёт не о цене на бензин — это искажение решения правительства России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Вот что нужно знать по итогам этого совещания — топливные компании будут продолжать добросовестно исполнять взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу.

Изменится так называемый демпфер, вернее его параметры, Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года.

Минфин России должен внести поправки в механизм налогообложения топливных компаний, что обеспечить «маржинальность в рознице и стабильность цен на АЗС».

По-русски говоря, у нефтяников будут меньше забирать в бюджет, чтобы и цены не повысить для простых граждан, и нефтяников дать возможность не уходить в минус», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России готовит проект закона для корректировки механизма формирования цен на бензин и дизтопливо.

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