Новосибирск, , 10:11 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 марта, коронавирусом заразились 2157 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом госпитализированы десять детей. Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находится 1073 человека, в районных больницах — 734 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 1946 человек, 104 640 нвосибирцев сняты с наблюдения.

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Всего в Новосибирской области сделано 1 358 163 теста на коронавирус.