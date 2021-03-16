Берлин, , 10:21 — REGNUM Компания BMW представит новый электрифицированный седан BMW i4 17 марта 2021 года. Об этом сообщает Bmwblog со ссылкой на члена совета директоров, отвечающего за исследования и разработки BMW Франка Вебера.

BMW i4 станет первым полностью электрическим спортивным автомобилем бренда. Конкурировать он будет с такими моделями, как Tesla Model 3 Performance и Audi e-tron GT.

Новинка получит новый стиль кузова, который будет у нового 4 Series Gran Coupe. Ожидается, что мощность топовой версии BMW i4 составит 500 лошадиных сил. Модель будет полноприводной, а запаса хода аккумулятора хватит на 300 миль пути (482 км).

Ранее в Швеции и Германии на тестах были замечены прототипы обновленного BMW M2.

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