Уфа, , 10:23 — REGNUM Начальника отдела полиции обвинили в самоуправстве в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в начале 2018 года женщина-предприниматель, которая торговала обувью, попросила обвиняемую оформить на себя кредиты на сумму свыше 420 тысяч рублей. Бизнесмен заверила обвиняемую в том, что она будет каждый месяц вносить платежи до полного погашения кредитов. Женщина исполнила просьбу коммерсанта.

Позже предприниматель стала скрываться и не выходить на связь: она была задержана стражами порядка в Москве. Её обвинили в мошенничестве на сумму более десяти млн рублей.

По версии следствия, обвиняемая — супруга начальника отдела полиции по Мелеузовскому району — попросила мужа организовать доступ в магазин и изъять обувь, поскольку опасалась, что фигурантка уголовного дела не исполнит свои обязательства.

Следователи считают, что в начале 2019 года обвиняемый начальник отдела полиции привлёк для этого своих подчиненных.

«В результате неправомерных действий супругов из торгового объекта вывезено свыше 380 пар обуви на общую сумму более 1,6 млн рублей, которой обвиняемая распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам самоуправства, пособничества в самоуправстве и злоупотребления должностными полномочиями.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии выявила коррупционные нарушения в министерстве ЖКХ региона.

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