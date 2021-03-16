Уфа, 16 марта 2021, 10:23 — REGNUM Начальника отдела полиции обвинили в самоуправстве в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в начале 2018 года женщина-предприниматель, которая торговала обувью, попросила обвиняемую оформить на себя кредиты на сумму свыше 420 тысяч рублей. Бизнесмен заверила обвиняемую в том, что она будет каждый месяц вносить платежи до полного погашения кредитов. Женщина исполнила просьбу коммерсанта.
Позже предприниматель стала скрываться и не выходить на связь: она была задержана стражами порядка в Москве. Её обвинили в мошенничестве на сумму более десяти млн рублей.
По версии следствия, обвиняемая — супруга начальника отдела полиции по Мелеузовскому району — попросила мужа организовать доступ в магазин и изъять обувь, поскольку опасалась, что фигурантка уголовного дела не исполнит свои обязательства.
Следователи считают, что в начале 2019 года обвиняемый начальник отдела полиции привлёк для этого своих подчиненных.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам самоуправства, пособничества в самоуправстве и злоупотребления должностными полномочиями.
Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии выявила коррупционные нарушения в министерстве ЖКХ региона.
Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Марий Эл в суде требует от экс-главы минфина возместить ущерб