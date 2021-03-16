Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве расследуется уголовное дело о нападении собаки на девочку 2018 года рождения. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Инцидент произошёл 15 марта на Новгородской улице в подъезде одного из домов. По данным СК, немецкая овчарка напала на девочку. Ребёнка доставили в больницу с рваными ранами в области затылка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства случившегося.