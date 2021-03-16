Москва, , 10:17 — REGNUM Письмо с требованием немедленно снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне», который размещен на официальном YouTube-канале российского телеканала «БелРос», направил американской компании Google Роскомнадзор. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, «неприемлемого для некоторых пользователей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что такого рода действия администрации американской компании являются нарушающими ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что Роскомнадзор принял решение об ограничении скорости работы сервиса микроблогов Twitter.

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