Воронеж, , 10:09 — REGNUM Монтаж балок путепровода на улице Ленина в Воронеже начался в ночь с 15 на 16 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Всего предстоит смонтировать 13 балок.

Первые две балки пролётного строения были смонтированы 16 марта с 2:15 до 3:50 — в этих целях ОАО «РЖД» было предоставлено технологическое окно. В следующее технологическое окно 17 марта с 1:05 до 4:20 монтаж балок будет продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по путепроводу на улице Ленина было закрыто вечером 24 октября 2020 года в целях реконструкции сооружения. 1 ноября путепровод был демонтирован. К 14 февраля 2021 года специалисты завершили погружение 122 трубошпунтованных свай, после чего были устроены арматурные каркасы и забетонированы ригели на обеих опорах, на каждом из ригелей затем устроены арматурные каркасы, а после забетонированы по 13 подферменников.

Отметим, что движение по путепроводу ранее намеревались открыть в январе 2021 года, однако технологические сложности не позволили это сделать, и власти перенесли срок открытия движения на март.

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