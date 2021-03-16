Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае с начала 2021 года для планового лечения пациентов возвращено 2436 коек, которые ранее были перепрофилированы для оказания медпомощи людям с COVID-19, сообщает краевой минздрав.

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На утро 16 марта для лечения пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, сохраняется 2056 коек. Доля свободного коечного фонда составляет 33,8% от фактически развернутого.

«Мы все понимаем, как важно, чтобы люди получали качественное и своевременное лечение. Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам», — сказала глава минздрава Анастасия Крутень.

Напомним, в регионе стабилизируется эпидситуация. Заболеваемость COVID-19 снижается, что делает возможным перевод коек COVID-отделений в штатный режим. За истекший период 2021 года перепрофилирование под прием плановых пациентов прошло в 11 медучреждениях Прикамья, в том числе в шести клиниках на территории Перми.

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