Тбилиси, , 10:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 29 652 исследований на SARS-CoV-2 выявили 537 случаев заражения коронавирусом. Эта информация 16 марта опубликована на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 275 685 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 268 693 победили инфекцию, в том числе 128 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3658 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1376 пациентов, в оборудованных гостиницах — 133. На карантине находятся 206 человек.

Согласно официальным данным на 15 марта, в Грузии в результате 13 370 исследований выявили 159 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 328 человек.

Напомним, в Грузии с 15 марта началась массовая вакцинация от COVID-19. Пока в страну привезли 43 200 доз вакцины от AstraZeneca. В первую очередь планируется прививать медицинских работников. По последним данным на вакцинацию записалось только около 2 тыс. медиков.

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