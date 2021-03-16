Калуга, 16 марта, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Калужскую область всего поступило 45 912 доз вакцины от COVID-19, привиты 37 722 человека, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 необходимо зарегистрироваться на едином портале Госуслуг и заполнить дневник самонаблюдения. В Обнинске первым компонентом антиковидной вакцины привились 4322 пациента, из них 3745 человека получили второй компонент. Вакцинация проходит в нескольких пунктах, где прививают коллективы организаций и частных граждан по предварительной записи.

«Спрос на вакцинацию высокий, — отметил врио главного врача клинической больницы №8 Обнинска Михаил Сергеев. — Горожане посещают наши прививочные кабинеты ежедневно. Напомню, что по прививкам мы работаем без выходных — в том числе и по субботам и воскресеньям».