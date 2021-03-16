В Калужской области почти 38 тыc. человек вакцинированы от COVID-19
Калуга, 16 марта, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Калужскую область всего поступило 45 912 доз вакцины от COVID-19, привиты 37 722 человека, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 необходимо зарегистрироваться на едином портале Госуслуг и заполнить дневник самонаблюдения. В Обнинске первым компонентом антиковидной вакцины привились 4322 пациента, из них 3745 человека получили второй компонент. Вакцинация проходит в нескольких пунктах, где прививают коллективы организаций и частных граждан по предварительной записи.