Новосибирск, , 10:06 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 16 марта, за минувшие сутки был выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 95 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 73 года, 77 лет, 79 лет и женщины в возрасте 68 лет, 89 лет. Всего в регионе умерли 1542 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 92 человека, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего на утро сегодня, 16 марта, в регионе выявлено 37 399 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2157 детей; 34 284 пациента выздоровели (+110 за сутки).